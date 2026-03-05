সংবাদ প্রকাশের জেরে বেনাপোলে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ

বেনাপোল স্থলবন্দরকে ঘিরে চাঁদাবাজি, দালালি ও নানা অনিয়ম সংক্রান্ত ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর অপপ্রচারের মুখে পড়েছেন দৈনিক যুগান্তর-এর বেনাপোল প্রতিনিধি কামাল হোসেন। অভিযোগ উঠেছে, একটি স্বার্থান্বেষী চক্র পরিকল্পিতভাবে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বিকৃত ও বানোয়াট তথ্য ছড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
বন্দর সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) শাহিদা শারমিন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেনাপোল পোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে ১০ সেপ্টেম্বর সেটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। তদন্ত শেষে ২০২৫ সালের ২৪ এপ্রিল পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।
অভিযোগ রয়েছে, মামলা ও চার্জশিটের পরও সংশ্লিষ্ট একটি চক্র পুনরায় সক্রিয় হয়ে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে গত ২০ জানুয়ারি বেনাপোল রহমান চেম্বারের দি সান রুফে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বেনাপোল ল্যান্ড পোর্ট ইমপোর্টার অ্যান্ড এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে ব্যবসায়ী নেতারা চাঁদাবাজি, পাসপোর্ট দালালি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে ধরেন।
সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট তথ্য বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে একটি মহল ক্ষুব্ধ হয়ে সাংবাদিক কামাল হোসেনকে লক্ষ্য করে অপপ্রচার শুরু করে বলে অভিযোগ ওঠে। তাদের দাবি, সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে তাদের সম্মানহানি হয়েছে।
বেনাপোল ল্যান্ড পোর্ট ইমপোর্টার অ্যান্ড এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মতিয়ার রহমান মতি ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়াসহ সংগঠনের নেতারা বলেন, বন্দরে দীর্ঘদিন ধরে চলা অনিয়ম ও অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় ওই চক্র সাংবাদিক কামালের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তার প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে আগের মতো প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই তারা সংগঠিতভাবে অপপ্রচারে নেমেছে।
অভিযোগ রয়েছে, নামসর্বস্ব নিউজ পোর্টাল, ভুয়া ফেসবুক আইডি ও অজ্ঞাত পরিচয়ের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সাংবাদিক কামাল হোসেনের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনাম ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চলছে। বিকৃত তথ্য পরিবেশন, ভিত্তিহীন অভিযোগ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যের মাধ্যমে তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে।
বিষয়টি নজরে আসার পর কামাল হোসেন যশোর কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, অভিযোগটি জিডিভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, কামাল হোসেন দীর্ঘ এক যুগ ধরে যমুনা টেলিভিশন ও দৈনিক যুগান্তর-এ দায়িত্ব পালন করছেন। বন্দরকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে তিনি স্থানীয়ভাবে পরিচিত একজন সাংবাদিক।
সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে একজন সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে সংগঠিত অপপ্রচার কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়; এটি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
