সামরিক যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়: মোদি

ইরানের সঙ্গে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত আইনের শাসন, সংলাপ ও কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। কোনো সমস্যার সমাধান সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সম্ভব নয়।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মোদি এই বক্তব্য দেন।
মোদি বলেন, ভারত ও ফিনল্যান্ড আইনের শাসন, সংলাপ এবং কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। শুধু সামরিক সংঘাত দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না— তা ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া। আমরা দু’দেশই মনে করি যে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জরুরি সংস্কার প্রয়োজন।
