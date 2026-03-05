এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    শৈলকুপায় বাস নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা, আহত ১০

    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৬, ০৪:৪৭ পিএম
    ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাস নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কায় আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন। 

    বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) সকালে উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার জেভি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে কুষ্টিয়া থেকে গড়াই পরিবহনের একটি বাস খুলনা যাচ্ছিলো। 

    পথে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ জেভি ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বাসটি একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে যায়। সেসময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা বালি বোঝায় ড্রাম ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়। আহতদের উদ্ধার  করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

    ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, অতিরিক্ত গতি আর ওভারট্রেকিং করার কারণে এই দূর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।


    এসআর

