হরমুজ প্রণালির কাছে ট্যাংকারে হামলায় ২ ভারতীয় নিহত

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যে হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি ওমান উপসাগরে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলায় ২ ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ক্যাপ্টেন আশীষ কুমার ও ক্রু সদস্য দলীপ সিং। আশীষ কুমারের বাড়ি ভারতের বিহার এবং দলীপ সিংয়ের বাড়ি রাজস্থানে।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, পালাউয়ের পতাকাবাহী তেলবাহী ট্যাংকার ‘স্কাইলাইট’ ২২ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে। পরে ওমানের মুসান্দাম উপদ্বীপ উপকূলের কাছে জাহাজটিতে হামলা হয়। এর আগে দেশটির দুকম বন্দর এলাকাতেও ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে।
ওমানের মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার (এমএসসি) এক বিবৃতিতে জানায়, পালাউ প্রজাতন্ত্রের পতাকাবাহী ট্যাংকারটি মুসান্দাম গভর্নরেটের খাসাব বন্দর থেকে প্রায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল উত্তরে হামলার শিকার হয়। জাহাজটিতে মোট ২০ জন ক্রু সদস্য ছিলেন—এর মধ্যে ১৫ জন ভারতীয় এবং ৫ জন ইরানি।
হামলার পর জাহাজে থাকা সবাইকে উদ্ধার করা হলেও দুজনের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, হামলায় তাদের দেহ পুড়ে যায়। ক্যাপ্টেন আশীষ কুমারের দেহাবশেষ তার কেবিন থেকে উদ্ধার করা হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানায়, হামলার সময় দলীপ সিং জাহাজের সামনের অংশে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।
