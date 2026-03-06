এইমাত্র
  • উত্তরায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, শিশুসহ ১০ জন দগ্ধ
  • সেনাবাহিনীর নার্সিং সার্ভিসে নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাচ্ছেন সুযোগ
  • হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল-গ্যাসবাহী জাহাজ চলাচল নিয়ে ইরান-চীন আলোচনা
  • ইরানের পর কিউবা এখন ‘সময়ের ব্যাপার মাত্র’: ট্রাম্প
  • বাহরাইনে হোটেলে ড্রোন হামলা, মার্কিন সেনারা সেখানে ছিলেন ধারণা করা হচ্ছে
  • সৌদি আরবকে ধন্যবাদ দিলেন ইরানের রাষ্ট্রদূত
  • জামালপুরে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা করল আইনজীবি স্বামী
  • আইভী ও বদির জামিন স্থগিত
  • তীরে গিয়ে তরী ডুবাল ইংল্যান্ড, ফাইনালে ভারত
  • প্রধানমন্ত্রীর পূর্বঘোষিত দুই ইফতার মাহফিল বাতিল
    • আজ শুক্রবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৬ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    বলিউড বাদশাহকে চিনতে না পারায় ট্রোলের শিকার অস্ট্রেলিয়ান প্রতিযোগী

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৩:১৯ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৩:১৯ পিএম

    বলিউড বাদশাহকে চিনতে না পারায় ট্রোলের শিকার অস্ট্রেলিয়ান প্রতিযোগী

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৩:১৯ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানকে চিনতে না পেরে সামাজিক মাধ্যমে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছেন এক কুইজ প্রতিযোগী। 

    অস্ট্রেলিয়ার একটি টেলিভিশন কুইজ শোতে শাহরুখ খানের পেশা নিয়ে করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েন তিনি। অভিনেতা হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত শাহরুখকে ওই ব্যক্তি ‘সফটওয়্যার ডেভেলপার’ হিসেবে চিহ্নিত করায় অবাক হয়েছেন খোদ কিং খান ভক্তরা। 

    অস্ট্রেলিয়ান ওই প্রতিযোগীর সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল— ‘শাহরুখ খান কোন ক্ষেত্রে তার প্রতিভার জন্য বিখ্যাত?’ উত্তরের জন্য চারটি বিকল্প ছিল- সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ফিল্ম অ্যাক্টিং, মোটর রেসিং এবং প্রফেশনাল পোকার। 

    ওই প্রতিযোগী ‘সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট’ অপশনটি বেছে নেন। এই উত্তরের স্ক্রিনশটটি ছড়িয়ে পড়ার পরপরই নেটদুনিয়ায় হাসাহাসি ও সমালোচনার ঝড় ওঠে।

    তবে ওই প্রতিযোগী পরবর্তীতে জানিয়েছেন যে, তিনি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল বোতামে চাপ দিয়েছেন। তিনি শাহরুখ খানের পরিচয় সম্পর্কে জানতেন বলেও দাবি করেন। 

    বর্তমানে ওই প্রতিযোগীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা রসিকতা ও ট্রোল অব্যাহত রয়েছে।

    আরএ/এমআর-২

    ট্যাগ :

    বলিউড শাহরুখ খান ট্রল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…