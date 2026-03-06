চকরিয়ায় স্ট্রবেরি চাষে কৃষক কাইছারের সাফল্য 

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ তামাকক্ষেতে এবার দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। সবুজ পাতার মাঝখানে টকটকে লাল স্ট্রবেরি ফলিয়ে সাফল্য দেখিয়েছেন মিনিবাজার এলাকার কৃষক মোহাম্মদ কাইছার।
মাতামুহুরী নদীর চরে ৩০ শতক জমিতে তিনি গড়ে তুলেছেন স্ট্রবেরির খেত। আগে এই জমির বেশিরভাগই তামাক চাষে ব্যবহৃত হলেও এখন সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে ফলানো হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল জাতের স্ট্রবেরি।
চলতি মৌসুমে তিন হাজার চারা সংগ্রহ করে গত বছরের ১৭ নভেম্বর রোপণ করেন কাইছার। অল্প সময়ের মধ্যেই গাছে ফুল আসে এবং ২৮ জানুয়ারি থেকে ফল সংগ্রহ শুরু হয়।
স্ট্রবেরি চাষে মাঠ প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার স্ট্রবেরি বিক্রি করে খরচ উঠিয়ে লাভের মুখ দেখেছেন।
আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আরও এক থেকে দেড় লাখ টাকার ফল বিক্রির আশা করছেন তিনি।
স্ট্রবেরি চাষী মোহাম্মদ কাইছার বলেন, স্ট্রবেরি চাষে আমি আমি অনেক সফল হয়েছি। গতবছর আমি ২০ শতক জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করছিলাম। তখন ভালো ফলন হয়েছিল। ফলে অনেক লাভবান হয়েছি। আমি একজন তামাক চাষী। তামাকে চাষের পরিবর্তে এখন স্ট্রবেরি চাষের দিকে নজর দিচ্ছি। তাই এখন তামাক চাষ কমিয়ে স্ট্রবেরি চাষ আরো বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি।
তিনি আরো বলেন, চলিত মৌসুমে ৩০ শতক জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করছি। কিন্তু এই চাষ হচ্ছে অনেক ব্যয়বহুল। সরকার থেকে স্ট্রবেরি চাষের জন্য কৃষি উপকরণ সহযোগিতা করা দরকার। চকরিয়া উপজেলা কৃষি অফিস যদি নিয়মিত সহযোগিতা করে তামাক চাষের পরিবর্তে স্ট্রবেরি চাষ করব।
চকরিয়ক উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহনাজ ফেরদৌসী বলেন, তামাকের বিকল্প হিসেবে স্ট্রবেরি একটি লাভজনক ফসল হতে পারে। মোহাম্মদ কাইছারের সফলতা দেখে এলাকার অন্য কৃষকরাও এ চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এছাড়া আমাদের অফিস থেকে মোহাম্মদ কাইছারকে স্ট্রবেরি চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত চাষের জমিতে গিয়ে দেখভাল করছে। ফলে তামাক চাষের পরিবর্তে কৃষক গণ স্ট্রবেরি ও তরমুজ চাষের প্রতি নজর দিচ্ছে।
এসআর