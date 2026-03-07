বরিশালে রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার নির্দিষ্ট ৮ টি সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে প্যাডেলচালিত রিকশা শ্রমিকরা। আজ সকাল ১১ টায় নগরের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে পায়েচালিত রিক্সা চালকরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।
সমাবেশে রিকশা চালকরা বলেন, বরিশালে ব্যাটারি চালিত রিকশা দিন দিন বাড়ার ফলে নগর জুড়ে দীর্ঘ যানজটসহ বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটছে। নগরের সদর রোডসহ আটটি সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল নিষেধ থাকার পরও তা মানা হচ্ছে না। তাদের দাবি মানা না হলে ঈদের পর কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন রিকশা শ্রমিকরা।
তাদের দাবি, রোজায় এখন তারা ২০০ টাকাও আয় করতে পারছেন না। এসময় তারা নগরীর সদর রোড, জিলাস্কুল মোড়, লাইন রোড, গির্জা মহল্লা ও কাটপট্টি রোডসহ ৮ টি সড়কে ব্যাটারি চালিত রিকশা বন্ধের দাবি জানান। এদিকে রিকশা চালকদের বিক্ষোভে সাধারণ মানুষ ও ব্যাটারি চালিত রিকশার মাধ্যমে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তিরা যোগ দেন।
