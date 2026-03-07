দুবাই বিমানবন্দরে আংশিকভাবে বিমান চলাচল শুরু

ইরানে চলমান হামলার প্রেক্ষাপটে সাময়িক স্থগিত থাকার পর দুবাই বিমানবন্দর তাদের কার্যক্রম আংশিকভাবে পুনরায় চালু করেছে।
আন্তর্জাতিক যাতায়াতের জন্য বিশ্বের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি শনিবার (৭ মার্চ) এক ঘোষণায় জানায়, দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এবং দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল থেকে সীমিত পরিসরে কিছু ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। এর আগে ওই এলাকায় আকাশপথে হামলার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাময়িকভাবে সব ধরণের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা জারি করে জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা বা এয়ারলাইনস থেকে ফ্লাইটের নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কোনো যাত্রীরই বিমানবন্দরে আসা উচিত নয়। পরিস্থিতির কারণে ফ্লাইটের সময়সূচী ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই নিশ্চিত কনফার্মেশন ছাড়া যাতায়াত না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
মূলত ইরান থেকে ধেয়ে আসা হামলার সময় আকাশসীমায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্রিয়তা ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই সাময়িক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।
সূত্র: টাইমস্ অব ইন্ডিয়া।
এইচএ