গ্লাস ধরার স্টাইলেই প্রকাশ পায় মানুষের স্বভাব

সাম্প্রতিক একটি মজার পার্সোনালিটি টেস্টে দেখা গেছে, শুধু গ্লাস বা কাপ ধরে পান করার ভঙ্গিই আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারে। চলুন বিস্তারিত জেনে নেয়া যাক।
১.দুই হাতে গ্লাস ধরা: যারা দুই হাতে গ্লাস ধরে পান করেন, তাদেরকে সাধারণত ‘প্রোটেক্টর’ টাইপ ধরা হয়। এই ধরনের মানুষ সংযত, সতর্ক এবং আবেগের দিক থেকে রক্ষণশীল। নতুন পরিবেশে তারা সাবধান থাকে এবং সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না।
২. গ্লাসের মধ্যভাগে ধরার ভঙ্গি: যারা গ্লাসের মাঝামাঝি অংশ ধরে পান করেন, তাদের মানসিক স্থিতি নমনীয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। তারা সহজে নতুন পরিস্থিতি বা নতুন মানুষকে মানিয়ে নিতে পারেন।
৩. গ্লাসের ওপরের অংশ ধরার ভঙ্গি: গ্লাসের উপরের অংশ ধরার অভ্যাস সাধারণত সহজ-সরল ও সামাজিক প্রকৃতির মানুষ। এই ভঙ্গিতে পান করা ব্যক্তিরা মুহূর্তকে উপভোগ করতে ভালোবাসেন, খুব বেশি দুশ্চিন্তা করেন না এবং নতুন মানুষের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারেন।
৪. নিচের দিক ধরা: গ্লাসের নিচের দিক ধরে পান করা মানুষরা সাধারণত শান্ত, স্থির এবং দায়িত্বশীল। তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং হঠাৎ কোনো কাজ শুরু করেন না। জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেন।
৫. একাধিক হাত ব্যবহার: কিছু মানুষ গ্লাস বা কাপ একাধিক হাতে ধরে পানি পান করেন। এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত সৃজনশীল, খোলামেলা মনোভাবের এবং আবিষ্কারক প্রকৃতির হন। তারা নতুন ধারণা গ্রহণে আগ্রহী এবং অন্যদের থেকে আলাদা কিছু করতে পছন্দ করেন।
দৈনন্দিন ছোট ছোট অভ্যাস যেমন গ্লাস ধরার ভঙ্গি আমাদের ব্যক্তিত্বের একটি দিক প্রকাশ করতে পারে। এই ধরনের হালকা এবং মজার পার্সোনালিটি টেস্টগুলো মানুষকে নিজেদের আচরণে সচেতন হতে সাহায্য করে।
এইচএ