    • আজ শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৭ মার্চ, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    নড়াইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ০৪:৫৪ পিএম
    নড়াইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

    আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার বাকা গ্রামে দুইপক্ষের সংঘর্ষে লক্ষীপাশা ইউপি মেম্বার ও দুই নারীসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। 

    শনিবার (৭ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জিরু কাজী ও আক্তার মোল্যা গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

    এ ঘটনায়  আহতরা হলেন-জিরু কাজী, লুৎফুন্নাহার, রেখা বেগম, সেলিম বিশ্বাস, হেমায়েত হোসেন, আনোয়ার, আক্তার মোল্যা, লিটন, ফিরোজ, শরিফুল, হাসান মোল্যা, কাদের, মিরাজ মোল্যাসহ দুইপক্ষের অন্তত ১৫ জন। এর মধ্যে জিরু কাজীর লোকজন বেশি আহত হয়েছেন। আহতদের লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও নড়াইল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে আক্তার মোল্যার লোকজন মসজিদের ভেতরে গিয়ে জিরু কাজীর লোকজনকে মারধর করে। এছাড়া বাকা গ্রামের রাস্তায় ভ্যান চালিয়ে যাওয়ার সময় আমাদা গ্রামের তবিবর মৃধাকে আক্তার মোল্যার লোকজন কোনো কারণ ছাড়াই মারধর করেছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।

    লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান জানান,“এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।”

