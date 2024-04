ভেনিস ইন্টারন্যাশনাল আর্ট বিয়েনেলেতে বাংলাদেশ

বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ ভেনিস ইন্টারন্যাশনাল আর্ট বিয়েনেলে অংশগ্রহণ করে আসছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এ আয়োজনে অংশ নেয়। এবারের বায়েনালের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘সর্বত্র বিদেশি’।

‘Yearning for Harmony: In the Crisis of the Civilization’ শিরোনামে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নটি ১৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পর্যটন শহর ভেনিসে বিপুল সংখ্যক শিল্পী, শিল্প-প্রেমী এবং শিল্প-সমালোচক, সাংবাদিক, সদস্যদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়, শিক্ষাবিদ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বাংলাদেশি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। মিলানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল এম জে এইচ জাবেদ, ভেনিসে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল ফ্যাব্রিজিও ইপপোলিটো ডি'অ্যাভিনো, বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের কিউরেটর মিসেস ভিভিয়না ভানুচিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বিদেশি দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেন, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আর্ট ইভেন্ট ভেনিস বিয়েনেলে বাংলাদেশ একটি গর্বিত অংশগ্রহণকারী। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তিনি জানান যে বাংলাদেশ এশিয়ান আর্ট বিয়েনালেরও আয়োজন করে যা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের শিল্প অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি ইতালীয় শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের বাংলাদেশে আয়োজিত ভবিষ্যতের আর্ট ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

কনসাল জেনারেল এম জে এইচ জাবেদ উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইতালিতে সাম্প্রতিক সফরের সময় বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার অধীনে দুই বন্ধুপ্রতীম দেশ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা দরকার। জনাব জাবেদ আরো বলেন যে, বর্তমান সরকারের জনকূটনীতি প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক কূটনীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নাফরিজা শ্যামা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদ বিকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এই নিয়ে টানা ৫ম বারের মতো বিয়নেলে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। ৬ মাস ব্যাপী বিয়েনালের এই আসর নভেম্বর-২০২৪ এর শেষ পর্যন্ত চালু থাকবে।

