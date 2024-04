রাবিতে জীববিজ্ঞানে ‘ট্রান্সলেশনাল’ গবেষণার ওপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আজ শনিবার (২৭ এপ্রিল) জীববিজ্ঞানে ‘ট্রান্সলেশনাল’ গবেষণা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাবি ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস (ইবাসা) ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

এদিন সকাল ১০টায় প্রকৌশল অনুষদের গ্যালারিতে Advances and Challenges through Translational Research in Biological Sciences শীর্ষক দিনব্যাপী এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (বিমক) সদস্য অধ্যাপক হাসিনা খান।

অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মো. হুমায়ুন কবীর। মাইক্রোবায়োলজিস্ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সভাপতি অধ্যাপক এ এম দেশমুখের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে স্বাগত বক্তৃতা করেন ইবাসার পরিচালক অধ্যাপক জাহান আরা খানম ।

এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জীববিজ্ঞানে ‘ট্রান্সলেশনাল’ গবেষণার অগ্রগতি ও তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে দেশ- বিদেশের গবেষকদের গবেষণা উপস্থাপন ও আলোচনা করা। সম্মেলনে স্বাগতিক বাংলাদেশ ও ভারত, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যের গবেষকগণ তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসব উপস্থাপনায় মানুষের স্বাস্থ্য, কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ‘ট্রান্সলেশনাল’ গবেষণার গুরুত্ব ও তার প্রতিবন্ধকতাসহ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সাকিব আল হাসান ও তানজিলা আইরিন সূচনা সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

এই সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়াও ১টি প্লিনারি সেশনে ৪টি বক্তৃতা এবং ২টি টেকনিক্যাল সেশনে ৪৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপন ও পোস্টার সেশনে ১৭৪টি পোস্টার প্রদর্শন করা হয়।

সম্মেলন সাংগঠনিক কমিটির সদস্য-সচিব ইবাসার অধ্যাপক এসএম শাহিনুল ইসলাম সম্মেলনের কার্যক্রম সমন্বয় করেন।

