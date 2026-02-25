বিশ্বকাপের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪২ এএম
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সুপার এইটের ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের ম্যাচ আছে।


    ক্রিকেট


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ


    সুপার এইট


    নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা


    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি


    নারী ওয়ানডে


    দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান


    বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    ফুটবল


    চ্যাম্পিয়ন্স লিগ


    আতালান্তা-ডর্টমুন্ড


    রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২


    পিএসজি-মোনাকো


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১


    রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২


    জুভেন্টাস-গ্যালাতাসারেই


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫



    আজকের খেলা

