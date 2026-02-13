এইমাত্র
    আজ রবিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    রংপুর-২ আসনে তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:০৯ পিএম
    রংপুর-২ আসনে তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনে তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।


    বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আনিছুল ইসলাম মণ্ডল লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৬৬১ ভোট।


    ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী মাওলানা আশরাফ আলী হাতপাখা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৫ হাজার ৮৩০ ভোট। এছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) মনোনীত প্রার্থী মো. আজিজুর রহমান তারা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন মাত্র ৩১৪ ভোট।


    ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, মোট বৈধ ভোটের এক-অষ্টমাংশের কম ভোট পাওয়ায় তারা জামানত রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।


    উল্লেখ্য, এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯২১ জন। এ আসনে মোট ১৩৭ টি কেন্দ্রে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। 


