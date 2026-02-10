গণভোটে ‘না’ ভোট দিব : আসিফ মাহতাব

আসন্ন গণভোটে ‘না’ ভোট দিবেন বলা জানিয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আসিফ মাহতাব উৎস। সোমবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি একথা বলেন।
আসিফ মাহতাব বলেন, আপনারা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমি জুলাই সনদে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিব নাকি ‘না’ ভোট দিব। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি অনলাইনে এতটা সক্রিয় না।
কিন্তু আপনারা যেহেতু প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমাকে মেসেজ দিচ্ছেন, আমার উত্তর হচ্ছে— আমি ‘না’ ভোট দিব।
তিনি বলেন, আমি একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব যে কেন আমি না ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের জুলাই সনদে ৮৪ নাম্বার ধারায় বলা আছে— যদি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হয়, তবে বাংলাদেশ ‘ওপেন গভমেন্ট পার্টনারশিপে’ যোগ দিবে। ওপেন গভমেন্ট পার্টনারশিপ জিনিসটা কী? জুলাই এ আমরা যে আন্দোলন করেছি তার সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী? আমরা কি ওপেন গভমেন্ট পার্টনারশিপ সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছি?
‘ওপেন গভমেন্ট পার্টনারশিপের’ কার্যক্রম প্রসঙ্গে আসিফ মাহতাব উৎস বলেন, ওপেন গভমেন্ট পার্টনারশিপ হচ্ছে ‘এলজিবিটিকিউ রাইটস’ এর পক্ষে কাজ করবে।
এলজিবিটিকিউ রাইটস বাস্তবায়ন করবে। জুলাই সনদ পাশ হলে তারা বলবে এটা তো পাশ হয়ে গেছে, আপনাকে এখন এলজিবিটিকিউ বাস্তবায়ন করতে হবে।
আসিফ মাহতাব বলেন, আমি তো ওপেন সোসাইটির জন্য সংগ্রাম করি নাই, আপনি করেন নাই। কিন্তু আপনাকে ভোট দেওয়ানো হবে এবং ভোট দেওয়ানোর পরে এগুলি (এলজিবিটিকিউ) বাস্তবায়ন করা হবে।
এফএস