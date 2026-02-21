আলফাডাঙ্গার দুই কলেজে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ দিবস পালিত

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার শীর্ষ দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—আলফাডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদদের স্মরণে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।
আলফাডাঙ্গা সরকারি কলেজ
শনিবার ভোরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রভাতফেরি বের হয়ে ক্যাম্পাস ও আশপাশের সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রবীর কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, “একুশের চেতনা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার শিক্ষা দেয়।”
এ সময় বক্তব্য দেন শিক্ষক পরিষদের সাবেক সম্পাদক মহসিন মিয়া, সহসম্পাদক মোরাদ হোসেন তালুকদার এবং সদস্য মো. মুকুল প্রমুখ।
আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজ
একইভাবে প্রভাতফেরি ও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজ। পরে কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কলেজের অধ্যক্ষ এম এম মুজিবুর রহমান মুজিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় ভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নীল রতন বিশ্বাস, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ কে এম আরিফুজ্জামান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মেহেদী হাসান, ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বাবুল চন্দ্র দাস, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লাকিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিখিল কুমার কুণ্ডু, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দুলাল কুমার বিশ্বাস এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মারুফ সামদানি প্রমুখ।
বক্তারা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে একুশের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানেই ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও দেশ-জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
ইখা