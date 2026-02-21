এইমাত্র
  • চকরিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা–ছেলে নিহত
  • উলিপুরে চিরকুট লিখে যুবকের আত্মহত্যা
  • শপথের প্রয়োজন নেই, ‘হ্যাঁ’ অটোমেটিক কার্যকর হবে: পানি সম্পদ মন্ত্রী
  • নওগাঁয় সুবিধাবঞ্চিত ৬শ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
  • জামালপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
  • বেকারত্ব বাড়ানো শিক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী
  • কোম্পানীগঞ্জে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাওয়ার পথে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী আটক
  • কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমানউল্লাহ আমানের শ্রদ্ধা নিবেদন
  • আলফাডাঙ্গার দুই কলেজে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ দিবস পালিত
  • ববিতে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপিত
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    আলফাডাঙ্গার দুই কলেজে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ দিবস পালিত

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম
    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম

    আলফাডাঙ্গার দুই কলেজে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ দিবস পালিত

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:০১ পিএম

    ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার শীর্ষ দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—আলফাডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদদের স্মরণে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।


    আলফাডাঙ্গা সরকারি কলেজ


    শনিবার ভোরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রভাতফেরি বের হয়ে ক্যাম্পাস ও আশপাশের সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।


    শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রবীর কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, “একুশের চেতনা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার শিক্ষা দেয়।”


    এ সময় বক্তব্য দেন শিক্ষক পরিষদের সাবেক সম্পাদক মহসিন মিয়া, সহসম্পাদক মোরাদ হোসেন তালুকদার এবং সদস্য মো. মুকুল প্রমুখ।


    আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজ


    একইভাবে প্রভাতফেরি ও শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে আলফাডাঙ্গা আদর্শ কলেজ। পরে কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।


    কলেজের অধ্যক্ষ এম এম মুজিবুর রহমান মুজিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় ভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নীল রতন বিশ্বাস, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ কে এম আরিফুজ্জামান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মেহেদী হাসান, ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বাবুল চন্দ্র দাস, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লাকিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিখিল কুমার কুণ্ডু, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দুলাল কুমার বিশ্বাস এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মারুফ সামদানি প্রমুখ।


    বক্তারা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে একুশের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানেই ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও দেশ-জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ফরিদপুর আলফাডাঙ্গা মহান একুশে পালন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…