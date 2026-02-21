এইমাত্র
  • চকরিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা–ছেলে নিহত
  • উলিপুরে চিরকুট লিখে যুবকের আত্মহত্যা
  • শপথের প্রয়োজন নেই, ‘হ্যাঁ’ অটোমেটিক কার্যকর হবে: পানি সম্পদ মন্ত্রী
  • নওগাঁয় সুবিধাবঞ্চিত ৬শ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
  • জামালপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
  • বেকারত্ব বাড়ানো শিক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী
  • কোম্পানীগঞ্জে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাওয়ার পথে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী আটক
  • কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমানউল্লাহ আমানের শ্রদ্ধা নিবেদন
  • আলফাডাঙ্গার দুই কলেজে বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ দিবস পালিত
  • ববিতে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপিত
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    উলিপুরে চিরকুট লিখে যুবকের আত্মহত্যা

    সাজাদুল ইসলাম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৮ পিএম
    সাজাদুল ইসলাম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৮ পিএম

    উলিপুরে চিরকুট লিখে যুবকের আত্মহত্যা

    সাজাদুল ইসলাম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৮ পিএম

    কুড়িগ্রামের উলিপুরে আবুল কালাম আজাদ (১৯) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, বেকারত্বজনিত হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর আগে পরিবারের উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে যান তিনি।


    শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত ভোররাতে উপজেলার দলদলিয়া ইউনিয়নের গণকপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।


    পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ও মানসিক চাপে ভুগছিলেন। কাজের চেষ্টা করেও সফল হতে না পারায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। ঘটনার আগে পরিবারের উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে যান।


    চিরকুটে তিনি লেখেন, “প্রিয় পরিবার, আমি অনেক ভাগ্যবান যে তোমাদের মতো পরিবার পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মতো ছেলে পেয়ে তোমরা সুখী নও। কারণ আমি বেকার। সারাজীবন তোমাদের কাছ থেকেই খেয়েছি, কখনো তোমাদের খাওয়াতে পারিনি। আমাকে মাফ করে দিও। আমার জন্য দোয়া করো। আর আমার মতো ছেলে যেন কোনো পরিবারে না জন্মে—এই দোয়া করি।”


    খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।


    উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দীক বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    কুড়িগ্রাম উলিপুর যুবক আত্মহত্যা চিরকুট

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…