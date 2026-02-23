এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    শার্শা সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ এক নারী আটক 

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৩ পিএম
    যশোরের শার্শা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫৯৩ পিস ইয়াবাসহ এক রুপিয়া খাতুন (৪০) নামের এক নারী মাদককারবারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা।


    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে শার্শার কায়বা সীমান্ত থেকে তাকে আটক করে বিজিবি। আটক রুপিয়া খাতুন সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার বাসিন্দা।


    খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাফিজ ইমতিয়াজ আহসান জানান, সোমবার কায়বা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১৫৯৩ পিস ভারতীয় ইয়াবাসহ রুপিয়া খাতুন নামে এক নারী মাদককারবারীকে আটক করা হয়।


    বিজিবি অধিনায়ক আরো জানান যে, দেশের সীমান্ত এলাকায় মাদক ও অন্যান্য চোরাচালানীসহ যে কোন ধরণের চোরাচালান বন্ধে বিজিবি’র এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আটক আসামিকে শার্শা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান বিজিবি‘র ওই কর্মকর্তা। 


    শার্শা সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ এক নারী আটক

