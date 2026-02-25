এইমাত্র
  • রাজধানীতে স্কুলছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
  • রমজানে একদিনে ওমরাহ পালনে নতুন রেকর্ড
  • দেশে ফের শক্তিশালী ভূমিকম্প
  • দেশের রিজার্ভে বড় সুখবর, ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল
  • ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান
  • এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪ পরিচালককে বদলি
  • ২০২৫ সালে রেকর্ড ১২৯ সাংবাদিক নিহত
  • যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানার ক্ষেপণাস্ত্র বানাচ্ছে ইরান: ট্রাম্প
  • বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান গ্রেপ্তার
  • পদত্যাগ করিনি, তবে শুনেছি আমি আর নেই: আহসান এইচ মনসুর
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফুলবাড়ীতে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে চালকসহ নিহত ২

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩২ পিএম
    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩২ পিএম

    ফুলবাড়ীতে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে চালকসহ নিহত ২

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩২ পিএম

    দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ট্রাক ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। 


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন রাঙামাটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।


    নিহতরা হলেন— উপজেলার বারাই এলাকার আব্দুল রফিকের মেয়ে রোমানা আক্তার (২৫) এবং ২ নম্বর আলাদিপুর ইউনিয়নের জামডাঙ্গা গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে ভ্যানচালক মো. আইনুল ইসলাম (৪০)। এ ঘটনায় আহত মোছা. ইয়াসমিন (৩০) বারাই বাজরাপাড়া গ্রামের মো. এনদার মেয়ে। তাঁকে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।


    প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকালে বারাই এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে একটি ভ্যান রাঙামাটির দিকে যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে ভ্যানটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক আইনুল ও যাত্রী রোমানা নিহত হন। স্থানীয়রা আহত ইয়াসমিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।


    দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হলে ফুলবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ফুলবাড়ী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…