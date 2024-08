বন্যাদুর্গতদের সহযোগিতায় হেলিকপ্টার দিতে চান ইরফান সাজ্জাদ

ভয়াবহ বন্যায় আটকা পড়েছে দেশের ৯টি জেলার সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে ফেনী। এই জেলার ৩টি উপজেলার সঙ্গে ইতোমধ্যেই সকল ধরণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেখানে উদ্ধার কাজও ব্যহত হচ্ছে।

পানির তীব্র স্রোতের কারণে নৌকা বা স্পিডবোট নিয়েও উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় সকলে হেলিকপ্টার দিয়ে বন্যার্তদের উদ্ধারের আকুতি জানিয়েছেন।

তাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ জানিয়েছেন, তিনি উদ্ধারকারীদের হেলিকপ্টার ভাড়া দিতে রাজি। তবে এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ কোনো রেসকিউ টিম। যারা বন্যার্তদের উদ্ধার করতে পারবেন সঠিকভাবে।

বুধবার দিবাগত রাতে নিজের ফেসবুক দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এই অভিনেতা লিখেছেন, ‘দক্ষ কোন রেসকিউ টিম আছে যারা হেলিকপ্টার করে বন্যার্তদের উদ্ধার করতে পারবে? হেলিকপ্টার ভাড়া হতে শুরু করে যাবতীয় সাপোর্ট দিতে চাই।’

সেই স্ট্যাটাসের মন্তব্যেঘরে দক্ষ রেসকিউ টিম খোঁজ করার কারণও জানান ইরফান সাজ্জাদ। তিনি লেখেন, ‘হেলিকপ্টার ব্যবহার করে এমন আবহাওয়াতে উদ্ধারে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এজন্য দক্ষ টিম প্রয়োজন।’

বাংলাদেশি বন্যাদুর্গতদের নিয়ে নির্লজ্জ হাস্যরস করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘জি- ২৪ ঘণ্টা’। তারা বাংলাদেশিদের দুঃখ-দুর্দশাকে প্রহসন করে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তাদের এই সংবাদের প্রতিবাদ করে তিনি আরেকটি পোস্ট করেন।

সেখানে তিনি লিখেন- এই সাংবাদিক টাকে যদি সামনে পাইতাম তাইলে থাপড়াইতে থাপ্রাইতে বুঝাইতাম যে আমরা কতটুকু কাতর.! আমার দেশের মানুষ বন্যায় কষ্ট পেতে পেতে মরতেসে আর সেটা নিয়ে মজা করতেছে শালার পুতগুলা.. Sorry for my language.. but আমাদের পাশে থাকার নাম করে আমাদেরকে সবসময় ছোট করা এটা আমার সহ্য হয় না

এদিকে বন্যায় দেশের ৬ জেলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ২৪৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ফেনীতে পানিতে ডুবে একজন মারা গেছে। ৬ জেলায় মোট এক লাখ ৮৯ হাজার ৬৬৩টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ২৪৮ জন।

এইচএ