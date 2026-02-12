এইমাত্র
    রংপুর-২: বেসরকারিভাবে নির্বাচিত এ টি এম আজহারুল ইসলাম

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৪৬ পিএম
    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির মাওলানা এ টি এম আজহারুল ইসলাম।


    প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে এ টি এম আজহারুল ইসলাম মোট ১,২২,২৭৬ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী সরকার পেয়েছেন ৭০,৪১৮ ভোট। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী আনিছুল ইসলাম মণ্ডল লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৯,৬৫৩ ভোট। এই আসনে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।


    এর আগে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (কিংবা আপনার দেওয়া সময় অনুযায়ী সকাল ৭:৩০ থেকে ৪:৩০) বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।


    উল্লেখ্য, রংপুর-২ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,৮০,৯২১ জন। এই আসনের মোট ১৩৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।



