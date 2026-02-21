দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়

টাঙ্গাইল-৬ (দেলদুয়ার-নাগরপুর) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য রবিউল আউয়াল লাভলু দেলদুয়ারে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দেলদুয়ার উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জোহরা সুলতানা যূথীর সভাপতিত্বে সভায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, সুধীজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজিয়া আফরিন, দেলদুয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুবুল হাসান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রওশন করিম, সমাজসেবা কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. নুরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল আজিজ খান, সহসভাপতি মো. আজাদ মিয়া ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক অপু তালুকদার শিপলুসহ অনেকে।
মতবিনিময় সভায় এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জনসেবামূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
ইখা