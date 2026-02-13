এইমাত্র
    টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষের জয়

    তৌফিকুর রহমান, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩১ এএম
    টাঙ্গাইল-২ (ভূঞাপুর-গোপালপুর) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।


    রিটার্নিং কর্মকর্তার ঘোষিত ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ১৯৫৫৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা  প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৫৯৮৭৩ ভোট। বিজয়ের ব্যবধান ১৩৫৭১৭ ভোট।


    ভোটের শুরু থেকেই দুই উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধানের শীষের পক্ষে সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। স্থানীয় ভোটারদের একটি বড় অংশ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় ভোট দিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।


    মোট ভোটার ৪ লাখ ১৮ হাজার ৬০৬ জনের মধ্যে ভোট পড়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোন অভিযোগ বা কোন  ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।


    ফলাফল ঘোষণার পর ভূঞাপুর ও গোপালপুরের বিভিন্ন এলাকায় নেতাকর্মীদের  উচ্ছ্বাস দেখা যায়। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় আব্দুস সালাম পিন্টু বলেন, “এই বিজয় জনগণের। আমি দল-মত নির্বিশেষে সকলের উন্নয়নে কাজ করবো।”


    উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল-২ আসনটি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। এবারের ফলাফল স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলে মনে করছেন। 



