    আজ পহেলা ফাল্গুন, ভালোবাসার দিনও আজ

    ফিচার ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৯ এএম
    আজ পহেলা ফাল্গুন, ভালোবাসার দিনও আজ

    আজ পহেলা ফাল্গুন। শীতের রিক্ততা মুছে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের দিন। একই সঙ্গে আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শিমুল-পলাশের রক্তিম আভায় সেজেছে প্রকৃতি, আর সেই আভার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা। এককথায় প্রকৃতির রঙ আর মানুষের মনের টান— এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আজ সারা দেশ মেতে উঠবে এক অনন্য উৎসবে।


    ভোরের সূর্য ওঠার পর থেকেই রাজধানীর অলিগলি আর উৎসব কেন্দ্রগুলোতে রঙিন সাজে মানুষের সমাগম শুরু হতে যাচ্ছে। দিনের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথেই বাড়বে উৎসবের রঙ।


    সবকিছু ঠিক থাকলে শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি)  শাহবাগ, টিএসসি, চারুকলা রূপ নেবে এক বিশাল জনসমুদ্রে।


    দিনটি ভালোবাসা দিবস হওয়ায় প্রিয়জনদের মাঝে ফুল ও উপহার বিনিময়ের ধুম পড়বে। বাসন্তী সাজ আর লাল রঙের আধিক্যে পার্ক-মাঠ প্রাঙ্গণ এক মায়াবী রূপ ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।


    শিমুল-পলাশের লাল আভায় প্রকৃতি জানান দিচ্ছে বসন্তের। দক্ষিণা বাতাসে নতুন পাতার মর্মর ধ্বনি আর কোকিলের ডাক শহুরে যান্ত্রিকতার মাঝেও মানুষের মনে প্রশান্তি বিলিয়ে দেবে। 


    নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পুরো দিনটি নির্বিঘ্নে কাটাতে রাজধানীসহ সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বসন্তের এই প্রথম প্রহরে সবার মনে একটাই প্রত্যাশা— সব জরা আর গ্লানি মুছে ভালোবাসায় সিক্ত হোক প্রতিটি প্রাণ।


    এবি 

    পহেলা ফাল্গুন

