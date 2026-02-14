এই বিজয় তারেক রহমানের প্রতি আস্থার প্রতিফলন : শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েক।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট লেখেন, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভকামনা। নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন। এই বিজয় তারেক রহমানের প্রতি আস্থার প্রতিফলন।
ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক জোরদার করতে নিজের আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট।
এবি