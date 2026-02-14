এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ রবিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩১ পিএম
    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩১ পিএম

    আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩১ পিএম


    ঋতুর রঙে, হৃদয়ের অনুরণনে আজ পহেলা ফাল্গুন। ঋতুর পালাবদলের সেই অনিবার্য ঘোষণা আর শীতের শুষ্কতা পেরিয়ে বসন্তের রঙিন আগমন। ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখ বদলালেও প্রকৃতির ভেতরে যে নীরব বিপ্লব ঘটে, পহেলা ফাল্গুন তারই উৎসবমুখর প্রকাশ। আর এ বছরও এই দিনটি মিলে গেছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের সঙ্গে, যেন প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয় একই সুরে বাঁধা।


    বাংলা বর্ষপঞ্জির একাদশ মাস ফাল্গুন। কিন্তু আবেগের অভিধানে এটি প্রথম সারির। কারণ ফাল্গুন মানেই মধ্যবর্তী আবহাওয়া-না কনকনে শীত, না দগ্ধ গ্রীষ্ম। এমন এক আরামদায়ক পরিবেশ, যেখানে সকালের রোদ মোলায়েম, বিকেলের বাতাসে হালকা উষ্ণতা, আর সন্ধ্যায় থাকে প্রশান্তির ছোঁয়া। এই ‘মধ্যবর্তী’ চরিত্রই ফাল্গুনকে আলাদা করে। প্রকৃতির ভারসাম্য যেন মানুষকেও শেখায় অতিরিক্ততা নয়, সংযমেই সৌন্দর্য।


    বসন্ত মানেই পলাশ-শিমুলের আগুনরাঙা ছটা, কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন, কোকিলের ডাক। গ্রামবাংলার পথঘাটে সরিষার হলুদ, শহরের রাজপথে রঙিন পোশাক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসন্তবরণসহ সব মিলিয়ে ফাল্গুন এক উৎসবের নাম। এই বসন্তকে আমরা চিরকালীনভাবে ধারণ করেছি কবিতায়, গানে, সাহিত্যে। বসন্তের প্রেমকে নতুন ভাষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিদ্রোহী চেতনায় বসন্তের আগুন জ্বালিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁদের সৃষ্টিতে বসন্ত শুধু ঋতু নয়, এক জাগরণের প্রতীক।


    আজকের দিনে আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। বিশ্বজুড়ে যাকে বলা হয় Valentine's Day। পাশ্চাত্য থেকে আগত এই দিবস আমাদের সমাজেও জায়গা করে নিয়েছে। কেউ ভালোবাসার মানুষের হাতে ফুল তুলে দেয়, কেউ বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানায়, কেউ বা পরিবারকে নিয়ে সময় কাটায়। তবে ভালোবাসার পরিধি কেবল যুগলবন্দি নয়, এটি হতে পারে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধেরও প্রকাশ।


    এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সমাজে ভালোবাসার সংজ্ঞা কী? কেবল সামাজিক মাধ্যমে ছবি বদলানো, লাল-হলুদের বাহার, নাকি বাস্তব জীবনে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো? আজ যখন সমাজে বিভাজন, হিংসা, রাজনৈতিক বিদ্বেষ, পারিবারিক দূরত্ব বাড়ছে, তখন পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, হৃদয়ের দরজা খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।


    ফাল্গুন প্রকৃতিকে যেমন নতুন করে সাজায়, তেমনি মানুষকেও আহ্বান জানায় আত্মসমালোচনার। আমরা কি ভালোবাসার ভাষা ভুলে যাচ্ছি? আমরা কি সহমর্মিতার জায়গা সংকুচিত করছি? এই দিনে প্রয়োজন বাহ্যিক উৎসবের চেয়ে অন্তরের পরিশুদ্ধি। ভালোবাসা মানে কেবল আবেগ নয়, দায়িত্বও। পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাও ভালোবাসারই অংশ।


    ফাল্গুনকে বলা হয় বারো মাসের সেরা মাস, তার আবহাওয়ার ভারসাম্যের জন্য, তার রঙের উচ্ছ্বাসের জন্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ফাল্গুন তখনই সেরা, যখন তা মানুষের মনেও বসন্ত জাগায়। আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা ভালোবাসা যেন কৃত্রিম প্রদর্শনী না হয়ে সত্যিকারের মানবিক শক্তিতে রূপ নেয়।


    পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস একসঙ্গে এসে যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির মতো জীবনেও প্রয়োজন ভারসাম্য, রঙ আর মমতার সুরেলা সমন্বয়। বসন্তের এই নবপ্রভাতে জাগুক হৃদয়ের নতুন স্পন্দন; শুদ্ধ হোক অনুভব, গভীর হোক ভালোবাসার চর্চা।




    এসআর

    ট্যাগ :

    আজ পহেলা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…