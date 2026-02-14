ভালুকার ডুবাইল বিলে চার বিঘায় ২০০ মণ গমের আশায় নাজমুল মুন্সী

ময়মনসিংহের ভালুকা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কানা মার্কেট এলাকার ডুবাইল বিলে এ বছর গমের বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষক নাজমুল মুন্সী। চার বিঘা জমিতে চাষ করা গম থেকে প্রায় ২০০ মণ ফলনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। এতে স্থানীয় কৃষকদের মাঝেও সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা।
জানা গেছে, চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়া ও সঠিক পরিচর্যার কারণে ডুবাইল বিলের জমিতে গমের ফলন ভালো হয়েছে। নাজমুল মুন্সী জানান, সময়মতো বীজ বপন, সুষম সার প্রয়োগ ও নিয়মিত সেচের ফলে গমের শীষ বেশ ভারী হয়েছে। মাঠজুড়ে এখন সোনালি আভা। তিনি বলেন, আবহাওয়া যদি অনুকূলে থাকে, তাহলে চার বিঘা জমি থেকে অন্তত ২০০ মণ গম ঘরে তুলতে পারব বলে আশা করছি।
স্থানীয় কৃষি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডুবাইল বিলের মাটি উর্বর হওয়ায় এখানে গমসহ বিভিন্ন ফসল ভালো হয়। তবে অনেক সময় অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির কারণে ক্ষতির মুখেও পড়তে হয় কৃষকদের। এ বছর আবহাওয়া সহায়ক থাকায় ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
এদিকে মাঠ পরিদর্শনে এসে স্থানীয়রা জানান, পৌরসভার মধ্যে এমন ফলন বিরল ঘটনা। তারা মনে করছেন, নাজমুল মুন্সীর সফলতা অন্য কৃষকদেরও গম চাষে উৎসাহিত করবে। বিশেষ করে বিলাঞ্চলে পতিত জমি কাজে লাগিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকে।
নাজমুল মুন্সী আরও বলেন, উৎপাদন খরচ তুলনামূলক বেড়েছে। সার, কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির কারণে ব্যয়ও কম নয়। তবুও ভালো ফলন হলে লাভের মুখ দেখবেন বলে আশা করছেন তিনি। পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের দাবি জানান এই কৃষক।
ভালুকা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুসরাত জামান জানান, ভালুকা অঞ্চলে চলতি মৌসুমে গম চাষের পরিমাণ বেড়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের কারণে ফলনও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সব মিলিয়ে ভালুকা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ডুবাইল বিল এখন গমের সোনালি স্বপ্নে ভরপুর। চার বিঘা জমিতে ২০০ মণ ফলনের প্রত্যাশা শুধু নাজমুল মুন্সীর ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং এ অঞ্চলের কৃষি সম্ভাবনারও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
এসআর