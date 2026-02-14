‘দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ভোট’ বললেন ইইউর ইভার্স ইজাবস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নির্বাচন পরবর্তী এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।
এসময় ইজাবস বলেন, এই নির্বাচনে দারুন প্রতিযোগিতা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ছিল বলেও জানান ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান।
তবে নির্বাচনী প্রচারণার সময় নারীদের ওপর হামলা হয়েছে বলে জানান তিনি। ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান বলেন, ২৭টি জেলায় ২০০টি জায়গায় হামলার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছি।
জুলাইয়ের সামনে থাকা নারীদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাওয়া দুঃখজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এসআর