শিশুটিকে বাঁচাতে এখনও দরকার সাড়ে ৭ লাখ টাকা

নিজের অবুঝ সন্তানকে বাঁচাতে এখনও প্রয়োজন সাড়ে ৭ লাখ টাকা। ছেলের নিথর দেহের দিকে তাকাতে পারেন না অসহায় মা! এমনিতেই বসবাস অন্যের জায়গায়। মানুষের বাড়িতে কাজ না করলে খেতে পারে না ঠিক মতো। সেখানে ছেলেকে সারাদিন কোলে নিয়ে থাকতে হয় তাকে। কারণ মায়ের সাহায্য ছাড়া নাজমুল তো চলাচল করতে পারে না।
শিশু নাজমুল (১০) জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দুরারোগ্য ব্যাধি মোটর নিউরন ডিজিজ (Motor Neuron Disease–MND/ALS)-এ আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিভে যেতে বসেছে তার ছোট্ট জীবন।
শিশু নাজমুলের বাড়ি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার কালিগঞ্জ ইউনিয়নের শালমারা গ্রামে।
নার্ভ শুকিয়ে যাওয়া ও শরীরের মাংস ক্ষয় হওয়ার কারণে প্রতিদিনই অবনতি ঘটছে নাজমুলের শারীরিক অবস্থার। ইতোমধ্যে কোমর থেকে পা পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়েছে তার শরীর। একসময় যে শিশুটি মাঠে-ঘাটে ছুটে বেড়াত, আজ সে শুয়ে আছে বিছানায়—ব্যথা আর অসহায়ত্ব নিয়ে।
ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে নাজমুলকে নেয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, বাংলাদেশে তার এই রোগের কার্যকর কোনো চিকিৎসা নেই। উন্নত ও তুলনামূলক কম খরচে চিকিৎসা পেতে হলে তাকে দ্রুত ভারতে নিতে হবে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।
ছেলের চিকিৎসার আশায় পথে পথে ঘুরছেন অসহায় মা নাজমা বেগম। তিনি বলেন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, “আমার ছেলেটাকে সাহায্য করুন ও বাঁচলে আমিও বাঁচবো।”
শরীর ভেঙে গেলেও নাজমুলের স্বপ্ন কোরআনে হাফেজ হওয়ার। নাজমুল বলেন, “আল্লাহ আমার পায়ে শক্তি দিলে আমি মাদ্রাসায় যাবো, কোরআনে হাফেজ হবো।”
এখন প্রতিটি মুহূর্ত এখন নাজমুলের জন্য শেষ মুহূর্ত। সময়মতো চিকিৎসা না পেলে যে কোনো সময় নিভে যেতে পারে একটি প্রাণ। এই অবস্থায় দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মানবিক সহায়তাই পারে নাজমুলের জীবন ও স্বপ্ন দুটোই বাঁচিয়ে রাখতে।
উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ ‘সময়ের কন্ঠস্বরে’তবুও ছেলেকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখেন মা, প্রয়োজন ৮ লক্ষ টাকা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হলে নাজমুলের মায়ের মোবাইল ব্যাংকিংয়ে জমা হয়েছে মাত্র ৩১,৯২০/- টাকা। প্রয়োজনের তুলনায় যা এখনো অপ্রতুল। এখোনো দরকার সাড়ে ৭ লাখ টাকারও বেশি টাকা।
নাজমুলের চিকিৎসার জন্য সহায়তা পাঠানো যাবে তার মা নাজমা বেগমের বিকাশ অথবা নগদ (পার্সোনাল) নম্বরে— 01759262343
অথবা নাজমুলের মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে:অ্যাকাউন্ট নম্বর: 20507770231597486 অ্যাকাউন্টের নাম: নাজমা বেগম, ব্যাংকের নাম: ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শাখার নাম: কুড়িগ্রাম।
ভিডিও কলে নাজমুলকে দেখতে চাইলে, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর— 01713200091
আসুন রমজানকে সামনে রেখে একটি শিশুর জীবন বাঁচাতে সকলে এগিয়ে আসি। কারণ পরিবারটি যাকাত পাবার হকদার। জয় হোক মানবতার। মানুষ মানুষের জন্য।
এফএস