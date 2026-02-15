এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    কবি আল মাহমুদের মৃত্যুবার্ষিকী আজ

    শিল্প ও সাহিত্য ডেস্ক প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০৮ পিএম
    বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে যারা পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন তাদেরই একজন হলেন কবি আল মাহমুদ । তিনি শুধু একজন কবি নন, তিনি ছিলেন এক প্রবল সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি কাব্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, একই সাথে ভ্রমণ সাহিত্যেও বিচরণ করেছেন সমানতালে।

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের মৃত্যুবার্ষিকী। কবির মৃত্যুবার্ষিকীতে বাংলা একাডেমীর আল মাহমুদ কর্নারে বিকেল ৪টায় স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 

    বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

    ১৯৫০-এর দশকে যে কয়েকজন লেখক বাংলা ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে কবি আল মাহমুদ একজন।

    ২০১৯ সালের এই দিনে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ওপারে পাড়ি জমান।

    কবির মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে বাংলা একাডেমীর আল মাহমুদ কর্নারে বিকেল ৪ টায় স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কবির ভক্ত-অনুরাগীরা উপস্থিত থাকবেন।

