রায়পুর প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন, সভাপতি ফজলুল হক, সম্পাদক হারুন

বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর প্রেসক্লাবের বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে সভাপতি পদে ড. এ কে এম ফজলুল হক (দৈনিক ইনকিলাব) এবং সাধারণ সম্পাদক পদে হারুন রশিদ (দৈনিক আমার সংবাদ) নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) পৌর শহরের প্রেসক্লাব কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ ও গণনা সম্পন্ন হয়।
নির্বাচিত অন্যরা হলেন—সহসভাপতি ওমর ফারুক (আজকের দর্পণ) ও ইমরান হোসেন সজিব হাওলাদার (ভোরের ডাক), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান (আজকের বাংলা), সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন (সময়ের কণ্ঠস্বর), অর্থ সম্পাদক নুর উদ্দিন জাবেদ (এনপিবি)।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন জয়নাল আবেদিন (জবাবদিহি), জিহাদ ভূঁইয়া (বাণিজ্য প্রতিদিন), জহির হোসেন খান (আলোকিত সকাল) ও খোরশেদ আলম রনি (আজকের বাংলা)।
নির্বাচন পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, অধ্যক্ষ নিজামউদ্দিন ও মিজানুর রহমান মোল্লা। এ সময় রায়পুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শংকর মজুমদার এবং রায়পুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রফিক উল্যাহ সোহাগসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
নবনির্বাচিত নেতারা রায়পুর প্রেসক্লাবকে আরও গতিশীল ও পেশাদার সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
ইখা