মুন্সিগঞ্জে সিএনজি–বাইক সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত, আহত ১

মুন্সিগঞ্জ সদরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাসেল কবির (৪২) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের নাহাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাসেল কবির নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা উপজেলার শাহী মহল্লা এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি চা–পানের দোকান পরিচালনা করতেন। পাশাপাশি মুন্সিগঞ্জের আলদির মাঠ এলাকা থেকে মালামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত নাজমুল হাসানকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতের মরদেহ মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।’
তিনি জানান, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ইখা