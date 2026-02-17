ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে ৬ ডাকাত গ্রেপ্তার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানা পুলিশের অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ভোররাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক–এর চন্দ্রা এলাকায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিএলসি কারখানার সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর থানার অপারেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহাসড়কে নজরদারি জোরদার করে। এ সময় সন্দেহভাজন কয়েকজন ব্যক্তি যাত্রীবাহী বাসসহ গণপরিবহনে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ ছয়জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র, লোহার রড ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা মহাসড়কে চলাচলকারী বাস ও অন্যান্য যানবাহনে ডাকাতির পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তারকৃতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, যাচাই-বাছাই শেষে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে।
এ বিষয়ে কালিয়াকৈর থানার ওসি খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, “গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। তাদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”
পুলিশ আরও জানায়, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে নিরাপত্তা জোরদার করতে টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এবি