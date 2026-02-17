নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের জন্য সচিবালয়ে ৪৫ গাড়ি

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের জন্য প্রস্তুত ৪৫ টি গাড়ি বাংলাদেশ সচিবালয়ে এসেছে। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার পর গাড়িগুলো সচিবালয়ে আনা হয়।
নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে শপথ নেন নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়।
এরপর নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
আজ বিকেল ৪টায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।
নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যে গাড়ি প্রস্তুত রেখেছে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর। এসব গাড়িই আজ মঙ্গলবার এনে রাখা হচ্ছে সচিবালয়ে।
