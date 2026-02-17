কুমিল্লায় প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লার হোমনায় প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার ঘারমোড়া ইউনিয়নের উত্তর মনিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে সকালে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে হোমনা থানা পুলিশ।
নিহতরা হলেন, মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও প্রবাসী জহিরুল হোসেনের স্ত্রী সুখি আক্তার, তাদের চার বছর বয়সী ছেলে হোসাইন এবং সুখি আক্তারের দেবর সত্তার হোসেনের ছয় বছর বয়সী ছেলে জুবায়ের।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে তিনজনকে নির্মমভাবে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করে। ভোরে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল সম্পন্ন করে।
এ বিষয়ে হোমনা থানার ওসি (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে তাদের হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।
হোমনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোর্শেদুল আলম বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে। আলামত সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং বিস্তারিত তথ্য যাচাই শেষে পরবর্তীতে জানানো হবে।
এসআর