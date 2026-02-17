এইমাত্র
  • গোবিন্দগঞ্জে কার্গো ট্রাকের চাপায় ইজিবাইক চালক নিহত
  • নড়াইলে বিএনপি নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
  • প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান
  • বরিশালে ফাগুনের উৎসব
  • বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি
  • ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করছে বিএনপি, ডাক পেলেন যারা
  • পৌর মেয়র থেকে জাতীয় সংসদে জি কে গউছ
  • মন্ত্রিসভায় ডাক পেয়েছেন কিশোরগঞ্জের শরিফুল আলম
  • সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে গোবিন্দাসি ফেরিঘাটের জৌলুস
  • শপথ নিলেন এনসিপির ৬ এমপি
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কুমিল্লায় প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০১ পিএম
    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০১ পিএম

    কুমিল্লায় প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০১ পিএম


    কুমিল্লার হোমনায় প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। 


    সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার ঘারমোড়া ইউনিয়নের উত্তর মনিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে সকালে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে হোমনা থানা পুলিশ। 


    নিহতরা হলেন, মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও প্রবাসী জহিরুল হোসেনের স্ত্রী সুখি আক্তার, তাদের চার বছর বয়সী ছেলে হোসাইন এবং সুখি আক্তারের দেবর সত্তার হোসেনের ছয় বছর বয়সী ছেলে জুবায়ের। 


    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে তিনজনকে নির্মমভাবে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করে। ভোরে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল সম্পন্ন করে।


    এ বিষয়ে হোমনা থানার ওসি (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে তাদের হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।


    হোমনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোর্শেদুল আলম বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে। আলামত সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং বিস্তারিত তথ্য যাচাই শেষে পরবর্তীতে জানানো হবে।



    এসআর

    ট্যাগ :

    কুমিল্লা শিশুকে কুপিয়ে হত্যা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…