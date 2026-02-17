এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    জাতীয়

    তারেক রহমানের নেতৃত্বে ২৫ পূর্ণমন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন যারা

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া বিএনপির নির্বাচিতরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন আজ মঙ্গলবার সকালেই। বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ নেবেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা।


    এর মধ্যে ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী আর ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৫০ জনের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে।


    পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন যাঁরা-


    ১. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২. আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ৩. সালাহউদ্দিন আহমদ ৪. ইকবাল হাসান মাহমুদ (টুকু) ৫. মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ ৬. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ৭. অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট) ৮. আবদুল আউয়াল মিন্টু ৯. কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ ১০. মিজানুর রহমান মিনু ১১. নিতাই রায় চৌধুরী ১২. খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর ১৩. আরিফুল হক চৌধুরী ১৪. জহির উদ্দিন স্বপন ১৫. মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ (টেকনোক্র্যাট) ১৬. আফরোজা খানম (রিতা) ১৭. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ১৮. আসাদুল হাবিব দুলু ১৯. মো. আসাদুজ্জামান ২০. জাকারিয়া তাহের ২১. দীপেন দেওয়ান ২২. আ ন ম এহছানুল হক মিলন ২৩. সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল) ২৪. ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন) ২৫. শেখ রবিউল আলম


    ২৪ প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন যাঁরা-


    ১. এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ২. অনিন্দ্য ইসলাম অমিত ৩. মো. শরিফুল আলম ৪. শামা ওবায়েদ ইসলাম ৫. সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

    ৬. কায়সার কামাল ৭. ফরহাদ হোসেন আজাদ ৮. আমিনুল হক (টেকনোক্র্যাট) ৯. মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ১০. হাবিবুর রশীদ

    ১১. মো. রাজিব আহসান ১২. মো. আব্দুল বারী ১৩. মীর শাহে আলাম ১৪. জোনায়েদ সাকি ১৫. ইশরাক হোসেন ১৬. ফারজানা শারমিন

    ১৭. শেখ ফরিদুল ইসলাম ১৮. নুরুল হক ১৯. ইয়াসের খান চৌধুরী ২০. এক ইকবাল হোসেইন ২১. এম এ মুহিত ২২. আহমেদ সোহেল মঞ্জুর ২৩. ববি হাজ্জাজ ২৪. আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম।


    এমআর-২

    ট্যাগ :

    পূর্ণমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী

