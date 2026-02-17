এইমাত্র
    আপনার স্বাস্থ্য

    প্রথম কয়েক রোজায় যেসব বিষয় মেনে চলবেন

    প্রথম কয়েক রোজায় যেসব বিষয় মেনে চলবেন

    ছবি: সংগৃহীত

    পবিত্র রমজান মাস আসছে। সেই সাথে শুরু হতে যাচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের সিয়াম সাধনার ইবাদত রোজা পালন। রোজায় হঠাৎ দীর্ঘ সময় না থাকার পাশাপাশি জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসে। তাই শরীরকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া জরুরি। 

    ডায়েটেশিয়ানরা বলছেন, প্রথম কয়েক রোজায় শরীর নতুন নিয়মে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় নেয়। তাই রোজার কয়েকদিন আগেই শরীরকে প্রস্তুত করতে ডায়েটে পুষ্টিকর খাবার (ডিম, সবজি, দুধ) যোগ করতে হবে। ডায়েট থেকে অতিরিক্ত ক্যাফেইন বা নোনতা খাবার এখন থেকেই কমিয়ে আনতে হবে। 

    এছাড়া প্রথম রোজায় কয়েকদিন ইফতারে অতিরিক্ত না খেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার, ফলমূল ও পর্যাপ্ত পানি নিশ্চিত করতে হবে। শরীর ক্লান্ত হলে হালকা ব্যায়াম (হাঁটা) করতে হবে, ভারী ব্যায়াম এড়িয়ে চলতে হবে।

    প্রথম কয়েক রোজায় আরও যেসব বিষয় মেনে চলতে হবে তাহলো- 

    সেহরি ও ইফতারে সুষম খাবার: রোজায় হঠাৎ দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকায় শরীর ক্লান্ত হয়। তাই সেহরিতে প্রোটিন ও ফাইবারযুক্ত খাবার খান, যা দীর্ঘ সময় আপনাকে শক্তি জোগাবে। 

    পানিশূন্যতা রোধ: ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি, ডাবের পানি বা ফলের রস পান করুন।

    বর্জনীয় খাবার: অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত, ভাজাপোড়া, নোনতা এবং চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। কারণ এগুলো পানিশূন্যতা বাড়ায় ও বদহজম সৃষ্টি করে।  

    শারীরিক সুস্থতা: প্রথম কয়েকদিন মাথা ব্যথা বা অলসতা হতে পারে। তাই দুপুরে হালকা বিশ্রাম নিন। ভারী শরীরচর্চা এড়িয়ে চলুন, হালকা হাঁটাহাঁটি করা যেতে পারে।

    ধীরে ধীরে অভ্যাস করা: হঠাৎ করে সব ধরনের খাবার বন্ধ না করে প্রথম দিক থেকে ডায়েটে পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ বাড়াতে শুরু করুন।

