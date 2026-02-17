এইমাত্র
  • গোবিন্দগঞ্জে কার্গো ট্রাকের চাপায় ইজিবাইক চালক নিহত
  • নড়াইলে বিএনপি নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
  • প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান
  • বরিশালে ফাগুনের উৎসব
  • বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি
  • ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করছে বিএনপি, ডাক পেলেন যারা
  • পৌর মেয়র থেকে জাতীয় সংসদে জি কে গউছ
  • মন্ত্রিসভায় ডাক পেয়েছেন কিশোরগঞ্জের শরিফুল আলম
  • সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে গোবিন্দাসি ফেরিঘাটের জৌলুস
  • শপথ নিলেন এনসিপির ৬ এমপি
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৫৭ পিএম
    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৫৭ পিএম

    বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৫৭ পিএম

    দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল দিয়ে ছয় কার্যদিবসে ১৫টি চালানে ৫৮টি ট্রাকে ২ হাজার ১০০ মেট্রিক টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল আমদানি করা হয়েছে।


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে ভারত থেকে আমদানি করা চালের একটি চালানের তিনটি ট্রাক বেনাপোল বন্দরের ৩১ নম্বর ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করে। ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয় কার্যদিবসে এসব চাল আমদানি হয়েছে।


    চালের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দুটি হলো—মেসার্স হাজী মুসা করিম অ্যান্ড সন্স এবং মেসার্স ভূঁইয়া এন্টারপ্রাইজ। দেশের বাজারে চালের দাম সহনীয় রাখতে সরকার শুল্কমুক্ত সুবিধায় এসব চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে। কাস্টমস থেকে দ্রুত ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।


    বন্দর সূত্র জানায়, গত বছরের আগস্ট থেকে নভেম্বর—এই তিন মাসে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৬ হাজার ১২৮ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছিল। চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি সরকার ২৩২টি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি দেয়। যার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে আমদানি করা চাল বাজারজাত করতে হবে।


    আমদানি করা প্রতি কেজি চালের সব খরচ মিলিয়ে দাম পড়ছে প্রায় ৫০ টাকা।


    বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) শামীম হোসেন বলেন, বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ছয় দিনে ৫৮টি ট্রাকে ২ হাজার ১০০ মেট্রিক টন নন-বাসমতি মোটা চাল আমদানি হয়েছে। এসব চাল দ্রুত খালাসের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    বেনাপোল স্থল বন্দর চাল আমদানী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…