    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    জাতীয়

    শপথ নিলেন ২৫ মন্ত্রী

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৩৯ পিএম

    সংগৃহীত ছবি

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পর সরকার গঠন করছে জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি।


    মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন। তাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

     

    তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৫০ জনের মন্ত্রিসভায় ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন।

     

    পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন-

     

    ১. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (এমপি)

    ২. আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (এমপি)

    ৩. সালাহউদ্দিন আহমদ (এমপি)

    ৪. ইকবাল হাসান মাহমুদ (এমপি)

    ৫. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম (এমপি)

    ৬. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন (এমপি)

    ৭. অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান (টেকনোক্র্যাট)

    ৮. আব্দুল আউয়াল মিন্টু (এমপি) 

    ৯. কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ (এমপি)

    ১০. মিজানুর রহমান মিনু (এমপি)

    ১১. নিতাই রায় চৌধুরী (এমপি)

    ১২. খন্দকার আব্দুল মুক্তাদীর (এমপি)

    ১৩. আরিফুল হক চৌধুরী (এমপি)

    ১৪. জহির উদ্দিন স্বপন (এমপি)

    ১৫. মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ (টেকনোক্র্যাট)

    ১৬. আফরোজা খানম (রিতা) (এমপি)

    ১৭. মো. শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি (এমপি)

    ১৮. আসাদুল হাবিব দুলু (এমপি)

    ১৯. মো. আসাদুজ্জামান (এমপি)

    ২০. জাকারিয়া তাহের (এমপি)

    ২১. দীপেন দেওয়ান (এমপি)

    ২২. আ ন ম এহছানুল হক মিলন

    ২৩. সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল)

    ২৪. ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন)

    ২৫. শেখ রবিউল আলম


    এমআর-২

