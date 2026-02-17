এইমাত্র
    চাকরি

    নিয়োগ দিচ্ছে বিমান বাহিনী

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৪৬ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ারিং, এটিসি, এডিডব্লিউসি, ফিন্যান্স, মিটিওরলজি শাখায় স্বল্পমেয়াদী কমিশন (DE 2026B) কোসং এবং শিক্ষা (পদার্থ বিজ্ঞান) শাখায় বিশেষ স্বল্পমেয়াদী কমিশন (SPSSC 2026B) কোর্সে ‘অফিসার ক্যাডেট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

    কোর্সের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং, এটিসি, এডিডব্লিউসি, ফিন্যান্স, মিটিওরলজি শাখায় স্বল্পমেয়াদী কমিশন (DE 2026B) কোসং এবং শিক্ষা (পদার্থ ও গণিত) শাখায় বিশেষ স্বল্পমেয়াদী কমিশন (SPSSC 2026B) কোর্স

    পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: 



    বয়স: ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে (ক) ২০-৩০ বছর (DE 2026B কোর্সের প্রার্থীদের জন্য) এবং (খ) ২১-৩৫ বছর (SPSSC 2026B কোর্সের প্রার্থীদের জন্য)

    বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত/বিবাহিত


     শারীরিক যোগ্যতা

    পুরুষের উচ্চতা কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি

    নারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি, বুকের মাপ ২৮ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি।

    ওজন বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী

    চোখের মাপ ৬ বাই ৬ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন


    চাকরির ধরন: স্থায়ী

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বেতন: প্রশিক্ষণকালীন ১০,০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ শেষে পদবি অনুসারে বেতন)


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

     আবেদন ফি: ১০০০ টাকা

    সম্ভাব্য যোগদানের তারিখ: ২৩ জুন ২০২৬

    আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ 

