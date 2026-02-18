এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    টেকনাফ সাগর উপকূলে ভেসে আসা দুই তরুণ-তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার

    গিয়াস উদ্দিন ভুলু, টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৪৭ পিএম
    টেকনাফ সাগর উপকূলে ভেসে আসা দুই তরুণ-তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার

    কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভ সড়ক সংলগ্ন সমুদ্র সৈকত উপকুলে জোয়ারের পানিতে বেশে আসা দুই তরুণ-তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।



    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে স্থানীয় জেলেরা সমুদ্র সৈকতের ফিশিং ঘাট এলাকায় পৃথক ভাবে দুটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। বিষয়টি থানায় অবিহিত করলে। এরপর পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।



    স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আরো জানা যায়, টেকনাফ সদর ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর লম্বরী ফিশিং ঘাটে এলাকার জেলেরা সকালে ঘাঁটে গিয়ে দেখতে পায় জোয়ারের পানিতে বেশে আসা দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখতে পায় একজন নারী ও একজন পুরুষ।




    তাদের বয়স ২০/২৫ হবে। মৃত নারী বস্ত্রহীন ছিল, আর পুরুষটির পরনে প্যান্ট ও জ্যাকেট ছিল। মৃত নারীর হাত বাঁধা ছিল তার শরীরে বেশ কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে বলেও জানান তারা।



    এ বিষয়ে জানতে চাইলে,টেকনাফ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো.সাইফুল ইসলাম সময়ের কণ্ঠস্বরকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ গুলো উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে দুটি মৃতদেহের পরিচয় এখনো সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।


    এসআর

    ট্যাগ :

    মৃতদেহ উদ্ধার সাগর উপকূলে মেরিন ড্রাইভ

