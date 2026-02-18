এইমাত্র
  • ‘বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী এখন মিলন ভাই’
  • ‘যা পারেন লেখেন’—টাকা কর্তন ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রতি তারাগঞ্জের ইউএনও
  • নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ী হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড
  • গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
  • যশোরে যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার
  • অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক
  • নোবিপ্রবি ভিসিসহ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগে ৭ দিনের আল্টিমেটাম
  • নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার
  • `বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী মিলন ভাই'
  • তারাগঞ্জে ভোট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা কর্তন, ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি
    • আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নাফ নদী থেকে পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৩ পিএম
    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৩ পিএম

    নাফ নদী থেকে পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৪৩ পিএম


    কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদী থেকে আবারও পাঁচ বাংলাদেশি জেলেকে ট্রলারসহ ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি। 


    মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনা নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।


    ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেরা হলেন, টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া এলাকার মৃত সৈয়দ আলমের ছেলে শাহ আলম (২০), মৃত নজু মিয়ার ছেলে আবুল হোসেন, মৃত মকবুল আহমেদের ছেলে মো. আব্বাস (৪০), আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুল সাহেদ (১৮) এবং মৃত মো. হোসেনের ছেলে মো. ইউনুস (৪০)।


    ট্রলারের মালিক শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, সেন্ট মার্টিনের অদূরে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পর তার মালিকানাধীন ট্রলারটি পাঁচ জেলেসহ নৌঘাটে ফিরছিল। নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় পৌঁছে রাত হয়ে গেলে তারা ট্রলার নোঙর করে অবস্থান নেন। কিছুক্ষণ পর স্পিডবোটে এসে আরাকান আর্মির সদস্যরা ট্রলারসহ জেলেদের ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় জেলেদের পরিবারে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।


    চট্টগ্রাম জোনের কোস্ট গার্ডের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আকিব গণমাধ্যমে বলেন, পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তারা জেনেছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং বিজিবির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। জেলেদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।


    উল্লেখ্য, এর আগে বিভিন্ন সময়ে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে দুই শতাধিক বাংলাদেশি জেলেকে জিম্মি করে রেখেছিল আরাকান আর্মি। সীমান্তে উত্তেজনা ও দফায় দফায় পতাকা বৈঠকের পর গত দুই দিন আগে ৭৩ জন জেলেকে ফেরত আনে বিজিবি। তবে নতুন করে আবারও জেলে আটকের ঘটনায় উপকূলজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।


    এসআর

    ট্যাগ :

    আরাকান আর্মি নাফ নদী কক্সবাজার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…