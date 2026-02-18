স্মৃতিসৌধের বাগানে পারিজাত ফুলগাছ রোপণ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

ঢাকার সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের বাগানে পারিজাত ফুলগাছ রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে তিনি মন্ত্রিপরিষদের নতুন সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান।
এরপর নতুন প্রধানমন্ত্রী সেখানকার পরিদর্শন বইয়ে সইয়ের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করেন।
এ সময় তিনি ’পারিজাত’ প্রজাতির একটি ফুলগাছ রোপন করেন।
জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল সৌধের পূর্ব দিকে বাগান রয়েছে। আগত মান্যগণ্যদের স্মৃতি স্মারক হিসেবে বাগানে গাছ রোপন করা হয়। অতিথিরা নিজ হাতে গাছ রোপন করে থাকেন।
এর আগে শেখ হাসিনা, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও গাছ রোপন করেছেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানোর পর বাগানে গাছ রোপন করেছেন।
এইচএ