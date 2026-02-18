মিঠামইনে ইয়াবাসহ আ.লীগ নেতার ছেলে আটক

এইমাত্র
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:১৫ পিএম
    কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে ইয়াবাসহ মুসাব্বির (২৩) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তিনি স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে বলে জানা গেছে।


    পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার গোপদিঘী ইউনিয়নের শাইলদিঘা গ্রামের পূর্বের বাড়িতে নিজ ঘরে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে সাত পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।


    আটক মুসাব্বির গোপদিঘী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামানের ছেলে এবং ছাত্রলীগ কর্মী।


    মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিয়াকত আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ মুসাব্বিরকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক কারবারে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানান ওসি।


    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে আদালতের মাধ্যমে তাকে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।


    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় মাদক কারবারি হিসেবে মুসাব্বিরের পরিচিতি রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তার দৌরাত্ম্যে তারা অতিষ্ঠ ছিলেন। পুলিশের অভিযানের পর এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।


    পুলিশ জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে।

