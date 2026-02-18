এইমাত্র
    নোয়াখালী জেলা আ.লীগ কার্যালয়ে ব্যানার টাঙানোর ঘটনায় আটক ৫

    শাহাদাৎ বাবু, নোয়াখালী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৪৭ পিএম
    কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন নোয়াখালীর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ব্যানার টাঙানোর ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ তাৎক্ষণিক তাদের নাম ঠিকানা জানাতে পারেনি। 


    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১০টার দিকে জেলা শহর মাইজদীর টাউন হল মোড় এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এর আগে, একই দিন ভোরে শহরের টাউন হল এলাকায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ব্যানার টাঙানোর এ ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে জেলা ছাত্রদল এবং যুবদলের নেতাকর্মীরা এসে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।


    এ বিষয়ে নোয়াখালী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জিহাদুল ইসলাম সজীব জানান, নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কতিপয় নেতা-কর্মী ভোরবেলা নোয়াখালী জেলা কার্যালয়ের তালা ভেঙে উসকানিমূলক ব্যানার স্থাপন করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। এর প্রতিবাদে আমরা তাদের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতীকীভাবে অফিসে তালা দিয়েছি। এটি গণতন্ত্র ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার অংশ। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার রক্ষায় আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।


    স্থানীয়রা জানান, ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগের দিন নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় কার্যালয়ের ভিতরে ভাঙচুর করা হয়। পরবর্তীতে কার্যালয়ে প্রধান ফটকে তালা দেওয়া হয়। বুধবার সকালে আকস্মিক কয়েকজন যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মি দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। একপর্যায়ে তারা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং ‘নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়’ লেখা একটি ব্যানার প্রধান ফটকে টাঙান। এ সময় তারা দলীয় বিভিন্ন স্লোগান দেন। ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।


    এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ভোরে কিছু লোক সেখানে ব্যানার টাঙায়। বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পরপরই অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের বিষয়ে যাচাই বাছাই চলছে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর ব্যানারটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

