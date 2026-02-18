এইমাত্র
  • ‘বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী এখন মিলন ভাই’
  • ‘যা পারেন লেখেন’—টাকা কর্তন ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রতি তারাগঞ্জের ইউএনও
  • নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ী হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড
  • গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
  • যশোরে যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার
  • অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক
  • নোবিপ্রবি ভিসিসহ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগে ৭ দিনের আল্টিমেটাম
  • নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার
  • `বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী মিলন ভাই'
  • তারাগঞ্জে ভোট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা কর্তন, ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি
    • আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:১৪ পিএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:১৪ পিএম

    অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:১৪ পিএম

    কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৌ আক্তার (১৩) নামে এক স্কুলছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে আঘাত করে আহত করেছেন বিল্লাল হোসেন (২৩) নামের এক যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।


    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর এলাকাবাসী অভিযুক্ত যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।


    আহত মৌ আক্তার অষ্টগ্রাম সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে উপজেলার উত্তর হাঁটি গ্রামের মোহন মিয়ার মেয়ে। অভিযুক্ত বিল্লাল হোসেন অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরের আলম দিঘীর পাড় এলাকার মেরাজ মিয়ার ছেলে।


    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিফিনের সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুপুর ১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিল্লাল হোসেন অতর্কিতভাবে মৌ আক্তারের ওপর হামলা চালান। এ সময় হাতে থাকা কাঁচি দিয়ে তিনি তার গলায় আঘাত করেন। এতে মেয়েটির গলার একটি অংশ কেটে যায়।


    ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।


    ঘটনার পর এলাকাবাসী অভিযুক্ত যুবককে আটক করে অষ্টগ্রাম থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।


    অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেব খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    কিশোরগঞ্জ অষ্টগ্রাম স্কুল ছাত্রী আহত বখাটে হামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…