৭০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি দিচ্ছে ভিভো বাংলাদেশ

ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ম্যানেজার পদে জনবল নেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: ম্যানেজার
পদের সংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: ৭০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা বিডি জবসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা: আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১১ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
