ধামইরহাটে ভাষা দিবসে ‘আরেক ফাল্গুন’ নিয়ে বইপাঠ প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নওগাঁর ধামইরহাটে জহির রায়হানের কালজয়ী গ্রন্থ আরেক ফাল্গুন অবলম্বনে বইপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়নের মজিবুর রহমান স্মৃতি গ্রন্থাগারের আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইসমাইল হোসেন মোস্তাক। গ্রন্থাগারিক রায়হান পারভেজের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি ও চকময়রাম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম খেলাল ই রব্বানী।
এ সময় বক্তব্য রাখেন আগ্রাদ্বিগুন কলেজের অধ্যক্ষ মো. মোজাফ্ফর রহমান, মজিবুর রহমান স্মৃতি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর কবির, সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক রহমান রায়হান এবং আগ্রাদ্বিগুন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান।
প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন সহকারী অধ্যাপক বাবুল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম ও প্রভাষক নিস্কৃতি কুমার মণ্ডল।
বইপাঠ প্রতিযোগিতায় আগ্রাদ্বিগুন কলেজ, আগ্রাদ্বিগুন উচ্চ বিদ্যালয় ও আগ্রাদ্বিগুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচজনকে সনদপত্র, ক্রেস্ট ও বই প্রদান করা হয়।
ইখা