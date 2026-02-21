এইমাত্র
  • গৌরনদীতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের অভিযোগ
  • বরগুনায় জেলের জালে সাড়ে ২২ কেজির কোরাল
  • মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে চায় সরকার: নৌপরিবহন মন্ত্রী
  • কুষ্টিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫
  • দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়
  • কিশোরগঞ্জে বাস–সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪, সড়ক অবরোধ
  • ধর্মীয়-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
  • মেঘনায় ইজারার আড়ালে ফুটপাত বাণিজ্য, অপসারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
  • চলতি মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী
  • পিরোজপুরে ভাষা শহীদদের প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    ১০ কোটি চেয়ে রণবীরকে হুমকি, বাসভবনে নিরাপত্তা জোরদার

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:২৫ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:২৫ পিএম

    ১০ কোটি চেয়ে রণবীরকে হুমকি, বাসভবনে নিরাপত্তা জোরদার

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:২৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বলিউড তারকা রণবীর সিং-কে ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে এক ভয়ঙ্কর হুমকিবার্তা। ১০ কোটি রুপি দাবি করে পাঠানো অডিও বার্তার পরই তদন্তে নামে মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এরপরই বান্দ্রার ব্যান্ডস্ট্যান্ডে অবস্থিত রণবীর ও দীপিকা পাড়ুকোন-এর বাসভবনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

    তদন্তে উঠে এসেছে, হুমকির নেপথ্যে রয়েছে বিষ্ণোই গ্যাং-ঘনিষ্ঠ এক অপরাধী।

    মুম্বাই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ‘হ্যারি বক্সার’ নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে। তার আসল নাম হরি চাঁদ।

    গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে রণবীরের কাছে নতুন করে একটি অডিও বার্তা পৌঁছায়, যেখানে ভয়াবহ পরিণতির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই বার্তার কণ্ঠস্বর বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হ্যারি বক্সারের হতে পারে।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিদেশে বসে ভিপিএন ব্যবহার করে আগেও এমন হুমকিমূলক বার্তা পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই সে এই কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

    অডিও বার্তাটি যাচাইয়ের জন্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পুলিশের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার বিশ্লেষণেও একই ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মিলেছে বলে জানা গেছে।

    তদন্তকারীরা আরো জানিয়েছেন, হুমকির নিশানায় শুধু রণবীরই নন, রয়েছেন পরিচালক রোহিত শেঠি-ও। ঘটনার পর থেকেই সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

    এই ঘটনায় তদন্ত এখনো চলছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াও শুরু করা

    এইচএ

    ট্যাগ :

    রণবীর হুমকি বাসভবন নিরাপত্তা জোরদার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…