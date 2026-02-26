চন্দনপুর বাজারে দোকানে চুরি, প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার চন্দনপুর বাজারে একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ‘ভাই ভাই লাইব্রেরী অ্যান্ড কসমেটিকস’ নামের দোকানটিতে এ চুরি হয়।
দোকানটির মালিক মো. সজিব মিয়া জানান, রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা দোকানের পেছন দিক দিয়ে শাটারের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর ক্যাশে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোনের রিচার্জ কার্ডসহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি চুরির বিষয়টি টের পান। তবে এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
একাধিক দোকানদার বলেন, বাজারে নিয়মিত তিনজন প্রহরী দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কীভাবে এমন চুরি হলো, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। প্রহরী থাকা অবস্থায় এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি রেখে দাবি জানান তাঁরা।
এ বিষয়ে মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাঁর জানামতে বাজারে তিনজন প্রহরী দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এসআর